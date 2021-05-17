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Следствие просит продлить арест бывшему губернатору Белозерцеву
Фото: Пресс-служба суда

Следствие просит продлить арест бывшему губернатору Белозерцеву

Виктория Родимкина

Происшествия

Следствие запросило на три месяца продлить арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская в понедельник, 17 мая.

— В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей Ивану Белозерцеву и всем другим фигурантам, — уточнила Софинская.

Заседания по делу планируется провести 18 мая.

Ранее сообщалось, что Иван Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. Суд арестовал Белозерцева на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.

Читайте также: Суд арестовал сотни тысяч евро и миллионы рублей экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

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