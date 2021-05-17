Следствие просит продлить арест бывшему губернатору Белозерцеву

Фото: Пресс-служба суда

Следствие запросило на три месяца продлить арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская в понедельник, 17 мая.

— В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей Ивану Белозерцеву и всем другим фигурантам, — уточнила Софинская.

Заседания по делу планируется провести 18 мая.

Ранее сообщалось, что Иван Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. Суд арестовал Белозерцева на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.

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