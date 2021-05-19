Более 50 деревьев повалил сильный ветер в Санкт-Петербурге

Фото: Татьяна Корнеева

Сильный ветер повалил более 50 деревьев в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении МЧС в среду, 19 мая.

— По состоянию на 21:00 по Москве… пожарно-спасательными подразделениями совершено 75 выездов, из них на падение деревьев — 52, на угрозу падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли — 23, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, из-за непогоды пострадал один человек и три автомобиля, приводит данные министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что буря оставила без света около четырех тысяч жителей Астраханской области.

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