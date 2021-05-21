Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акция «На работу на велосипеде» прошла в Санкт-Петербурге
Фото: Pixabay / Luisella Planeta Leoni

Акция «На работу на велосипеде» прошла в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

Ежегодная акция «На работу на велосипеде» состоялась в Санкт-Петербурге 21 мая. Утром сотрудники городской и областной администраций, а также генконсульств европейских стран совместно с велоактивистами стали участниками велозаезда.

Мероприятие стартовало в Ломоносовском сквере. После этого велосипедисты поехали по маршруту: набережная реки Фонтанки — Пантелеймоновский мост — улица Пестеля — Преображенская площадь — улица Рулеева. Финишировали участники около Невской ратуши.

— Несмотря на непогоду, к акции решило присоединиться достаточное большое количество человек. Это международное мероприятие дает определенную уверенность в том, что Северная столица тоже присоединяется к экологическим стандартам, — рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В свою очередь организатор акции в Санкт-Петербурге Илья Кулешов добавил, что подобные события нужны для того, чтобы показать людям, насколько велосипед может быть удобным не только в качестве средства для прогулок и отдыха, но и полноценного транспорта, отмечают «Невские новости».

Читайте также: Москвичи воспользовались велопрокатом свыше 520 тысяч раз за месяц

акцияСанкт-Петербургвелосипед
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Все мнения
О проекте