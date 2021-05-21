Акция «На работу на велосипеде» прошла в Санкт-Петербурге

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Ежегодная акция «На работу на велосипеде» состоялась в Санкт-Петербурге 21 мая. Утром сотрудники городской и областной администраций, а также генконсульств европейских стран совместно с велоактивистами стали участниками велозаезда.

Мероприятие стартовало в Ломоносовском сквере. После этого велосипедисты поехали по маршруту: набережная реки Фонтанки — Пантелеймоновский мост — улица Пестеля — Преображенская площадь — улица Рулеева. Финишировали участники около Невской ратуши.

— Несмотря на непогоду, к акции решило присоединиться достаточное большое количество человек. Это международное мероприятие дает определенную уверенность в том, что Северная столица тоже присоединяется к экологическим стандартам, — рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В свою очередь организатор акции в Санкт-Петербурге Илья Кулешов добавил, что подобные события нужны для того, чтобы показать людям, насколько велосипед может быть удобным не только в качестве средства для прогулок и отдыха, но и полноценного транспорта, отмечают «Невские новости».

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