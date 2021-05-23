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«У нее не было жалоб на сердце»: друг Варлей рассказал о состоянии актрисы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«У нее не было жалоб на сердце»: друг Варлей рассказал о состоянии актрисы

Полина Долганова

Звезды

Певец и друг госпитализированной несколько дней назад актрисы Натальи Варлей Алексей Зардинов рассказал о состоянии артистки.

По его словам, Варлей не любит, когда ее посещают в больнице.

— Она мне пишет: «Леша, не переживай. Я просто легла на плановое обследование». И сердце посмотреть, и давление, — рассказал музыкант в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Он отметил, что у актрисы никогда не было жалоб на сердце, однако из-за цирковой деятельности болела спина.

Напомним, ранее Заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей госпитализировали в больницу. 73-летняя звезда попала в одну из клиник Москвы.

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