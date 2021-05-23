МИД Германии потребовал объяснений от Белоруссии из-за задержания Протасевича

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МИД Германии призвал Белоруссию объяснить причины предполагаемого задержания журналиста Романа Протасевича. Об этом в воскресенье, 23 мая, написал в Twitter статс-секретарь немецкого внешнеполитического ведомства Мигель Бергер.

— Нам нужно немедленное объяснение правительства Белоруссии по поводу перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста, — написал Бергер.

We need an immediate explanation by the Government of #Belarus on the diversion of a Ryan Air flight within the EU to Minsk and the alleged detention of a journalist. — Miguel Berger (@MiguelBergerAA) May 23, 2021

Также обеспокоенность происходящим в Белоруссии выразили и в МИД Австрии, там призвали к проведению международного расследования инцидента.

— Тревожные сообщения о самолете Ryanair, который перенаправили в Минск. Всем пассажирам должно быть позволено продолжить поездку, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Мы срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича, — говорится в Twitter австрийского МИД.

Alarming reports about a @Ryanair plane that was diverted to #Minsk. All passengers must be allowed to continue their travels & we need an independent international investigation into this incident. We urgently demand the release of activist Roman #Protasevich. — MFA Austria (@MFA_Austria) May 23, 2021

Пресс-служба Национального аэропорта «Минск» сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются специальные мероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам, в соответствии с первой статьей закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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