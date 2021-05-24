Рейс Lufthansa Минск — Франкфурт задержали из-за угрозы теракта

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Рейс авиакомпании Lufthansa из Минска в Франкфурт задержали из-за сообщения о возможном теракте. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта «Минск» в понедельник, 24 мая.

— На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Вылет был запланирован на 14.20. Посадка на данный рейс была приостановлена, — рассказали в ведомстве.

Из-за этого проводится повторный досмотр самолета и его грузов, отмечается в Telegram-канале аэропорта.

Ранее сообщалось о задержании бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске, который летел рейсом Ryanair.

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