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Рейс Lufthansa Минск — Франкфурт задержали из-за угрозы теракта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рейс Lufthansa Минск — Франкфурт задержали из-за угрозы теракта

Иван Юминов

Происшествия

Рейс авиакомпании Lufthansa из Минска в Франкфурт задержали из-за сообщения о возможном теракте. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта «Минск» в понедельник, 24 мая.

— На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Вылет был запланирован на 14.20. Посадка на данный рейс была приостановлена, — рассказали в ведомстве.

Из-за этого проводится повторный досмотр самолета и его грузов, отмечается в Telegram-канале аэропорта.

Ранее сообщалось о задержании бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске, который летел рейсом Ryanair.

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