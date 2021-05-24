Литва перестанет пропускать рейсы, пролетевшие через Белоруссию
Литва не будет пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь белорусское воздушное пространство. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните в понедельник, 24 мая.
Министерство транспорта Литвы заявило, что запрет для рейсов, пролетевших через Белоруссию, вступит в силу в 3:00 по местному времени.
Помимо этого, МИД Литвы призвал граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию после инцидента с бортом Ryanair. Тем, кто уже находится на территории Белоруссии, лучше вернуться, передает сообщение пресс-службы РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу случившегося в минском аэропорту 23 мая.
Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно
Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.
Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.
Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
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