Литва возбудила дело об угоне после инцидента с самолетом Ryanair в Минске

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Литва возбудила дело об угоне и похищении людей после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, а также допросила пилотов по прибытии в Вильнюс. Об этом сообщил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Позела в понедельник, 24 мая.

Издание New York Times со ссылкой на слова комиссара сообщило, что литовская полиция начала расследование случившегося 23 мая в Минске. Ренатас Позела рассказал, что полиция допросила пилотов, после того как они прибыли в Литву.

— Пилоты были приоритетом. Мы хотели услышать их рассказ. Как они видели ситуацию? Что они сделали? Были ли другие планы? — сказал комиссар.

Он пояснил, что шесть человек, который летели рейсом Афины — Вильнюс, не прибыли в пункт назначения. Среди них — экс-главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и россиянка София Сапега.

Помимо этого, Ренатас Позела добавил, что в рамках дела будут опрошены пассажиры рейса, сообщает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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