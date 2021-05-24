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Человек упал на железнодорожные пути на станции Красный Строитель МЖД
Фото: mos.ru

Человек упал на железнодорожные пути на станции Красный Строитель МЖД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Красный Строитель Карта всех событий

Человек упал на железнодорожные пути на станции Красный Строитель Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 24 мая.

По предварительным данным, человек попал под колеса поезда.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Дальнейшая информация уточняется.

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железнодорожные пути#травмыМЖД
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