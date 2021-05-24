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Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже

Иван Юминов

Экономика

Курс доллара вырос на 11,03 копейки до отметки 73,60 рубля, а евро — на 16,63 копейки до 89,88 рубля. Это следует из данных Московской биржи в понедельник, 24 мая.

Во время последней торговой сессии совершили 46 462 сделки с долларом на сумму 201,3 миллиарда рублей. С европейской валютой заключили 6690 сделок на сумму 34,42 миллиарда рублей.

Ранее было названо условие укрепления рубля.

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