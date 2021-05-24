Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара вырос на 11,03 копейки до отметки 73,60 рубля, а евро — на 16,63 копейки до 89,88 рубля. Это следует из данных Московской биржи в понедельник, 24 мая.

Во время последней торговой сессии совершили 46 462 сделки с долларом на сумму 201,3 миллиарда рублей. С европейской валютой заключили 6690 сделок на сумму 34,42 миллиарда рублей.

Ранее было названо условие укрепления рубля.

Читайте также: Инвесторы ожидают, что встреча президентов России и США скажется на курсе рубля