Пульмонолог Минздрава: бронхиальная астма не отягощает течение коронавируса

Сергей Авдеев

Наличие бронхиальной астмы не отягощает течение COVID-19. При этом само хроническое заболевание может протекать даже в более мягкой форме при коронавирусе. Об этом во вторник, 25 мая, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

— Более того, даже есть данные, что течение бронхиальной астмы при ковиде может быть даже чуть легче, чем без бронхиальной астмы, так называемый парадокс, — отметил врач.

По словам специалиста, объяснить подобный «парадокс» сложно, но можно выдвинуть ряд гипотез. Например, легкое течение астмы при коронавирусе может быть связано с молодым возрастом, иммунной защитой организма, действием лекарственной терапии или изменением экспрессии рецепторов, приводит слова пульмонолога ТАСС.

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