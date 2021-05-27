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ЦОДД призвал наказать рэпера Элджея, несмотря на его «звездный» статус
Фото: instagram/sayonaraboy

ЦОДД призвал наказать рэпера Элджея, несмотря на его «звездный» статус

Кирилл Николаев

Транспорт

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) прокомментировали задержание рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк — прим. «ВМ») с признаками алкогольного опьянения за рулем автомобиля. В ведомстве подтвердили, что юноша действительно отказался от прохождения медосвидетельствования и в скором времени может быть лишен водительских прав. В ЦОДД также подчеркнули, что Узенюк должен понести наказание, несмотря на «звездный статус». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЦОДД в четверг, 27 мая.

На рэпера составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ведомство готовит официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что Элджея поймали нетрезвым за рулем автомобиля. Музыкант ехал на своем спортивном автомобиле марки BMW по проспекту Маршала Жукова в тот момент, когда его остановили сотрудники полиции. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но музыкант отказался от этого и признался, что действительно сильно напился. Полицейские забрали права у артиста и временно отстранили его от управления автомобилем.

Это уже не первый подобный случай, когда публичная личность оказывается за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Так, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев.

Еще один резонансный эпизод произошел 1 апреля 2021 года. На Садовом кольце столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют блогера Эдварда Била, который находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, официально на него не оформлена. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тверской районный суд 3 апреля избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

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