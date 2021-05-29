Немецкая авиакомпания получила разрешение летать в Россию в обход Белоруссии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешение от российской стороны совершать рейсы в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании в субботу, 29 мая.

— Да, это совершенно верно, — заявил источник агентства.

В пресс-релизе Lufthansa уточняется, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, на сегодняшний день не совершают полеты над Белоруссией.

Лидеры Евросоюза 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских авиакомпаний в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Читайте также: СМИ: Российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии