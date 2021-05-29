Эксперт рассказала, что должен уметь повар-кондитер

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Профессия повар-кондитер является одной из древних. Эксперт — домашний кондитер Марина Попова рассказала, как можно освоить эту профессию.

Специалистов, занимающихся приготовлением разных десертов, условно можно разделить на универсальных и узкопрофильных мастеров, а также оформителей, которые отвечают за внешний вид сладостей. Остальные кулинары в своей работе придерживаются готовых рецептов.

— Кондитер широкого профиля должен уметь рассчитывать количество сырья для приготовления десертов, начинок, декора, готовить разнообразные варианты сладкого, а также их декорировать, уметь работать с кондитерским инвентарем, контролировать вес готовых изделий, упаковывать и маркировать продукцию, — пояснила Марина Попова.

При этом она добавила, что домашний кондитер вдобавок ко всему вышеперечисленному должен уметь принимать заказы и грамотно общаться с клиентами, предоставлять им широкий выбор сладких изделий, а также делать так, чтобы им было понятно, что и сколько стоит, отмечает ФАН.

Не менее важно, чтобы у него были наработаны авторские начинки для десертов. Как пояснила эксперт, кондитер должен уметь вести свои соцсети, особенно Instagram, где товар можно представить лицом.

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