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Столичный рулет покорил жюри изысканным вкусом
Кондитер-декоратор Алена Щукова (справа) и шеф-кондитер Ирина Герасимова из ТиНАО представили на суд жюри более 15 видов кондитерской продукции / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичный рулет покорил жюри изысканным вкусом

Альфия Камилова

Общество

19 мая в столице прошел финал традиционного городского конкурса профмастерства «Московские мастера» среди лучших представителей цеха кондитеров. Одиннадцать финалистов приготовили десерты «Московский рулет».

Конкурс на лучшего кондитера, организованный Департаментом торговли и услуг города Москвы и профсоюзом работников торговли, общественного питания и по требкооперации города Москвы, стартовал 7 мая.

Сначала в 11 административных округах столицы были проведены отборочные соревнования, в которых приняли участие окружные производства, кондитерские, рестораны, кафе и кофейни.

— Я стала победителем в своем округе благодаря слаженной работе нашего коллектива, — рассказывает лучший кондитер СВАО, 29-летняя Анна Глинкина. — Весь процесс представленного мной на конкурс проекта — от идеи до реализации — занял более месяца. Мы подготовили фотопроект на тему «Московская кондитерская», придумывали новые рецепты, дегустировали, выбирали, обсуждали, как их подать, как сделать не обыкновенными, а особенными.

На столе у Анны Глинкиной порядка 20 наименований блюд: конфеты, выпечка, пряники, печенья и восьмикилограммовый торт «Московский Кремль»!

— Для изготовления торта мы использовали грецкие орехи, сахарную пасту на основе какао, мастику. Башни, звезды, часы, зубцы на стене — все, даже самые маленькие детали, сделаны вручную, — говорит Глинкина.

Действительно, на финальные соревнования приехали лучшие мастера кондитерского дела со столицы. Мастерам предстояло под внимательными взглядами зрителей и жюри накрыть сладкий стол на тему «Москва гостеприимная» и приготовить «Московский рулет».

— В нашем кафе, — рассказывает участница конкурса из Новой Москвы Алена Щукова, — ежедневно готовится порядка 50 наименований блюд. И вроде я должна привыкнуть, но на конкурсе очень волнуюсь, особенно когда готовила рулет.

Кстати, этот десерт очень понравился членам жюри.

— Конкурс «Московские мастера» направлен на совершенствование мастерства специалистов, — говорит председатель жюри, обладатель титула «Лучший кондитер Москвы» Олег Ильин. — Чтобы выбрать победителя, мы должны оценить общее впечатление от изделия, технологии и многое другое. Все финалисты могут претендовать на награды в 14 номинациях, но они достанутся самым достойным. Итоги объявим несколько позднее.

РЕЦЕПТ

Десерт «Московский рулет» может приготовить любая хозяйка. Берутся 4 яйца, 180 граммов сахара, 180 граммов муки и одна столовая ложка разрыхлителя теста. Все хорошо взбивается. Масса выкладывается на пергамент, разравнивается и выпекается 10 минут при температуре 180 градусов. Для начинки можно взять свежие ягоды — малину, клубнику. Она дополняется кремом и аккуратно заворачивается. Рулет готов.

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Московские мастераконкурсрецепт
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