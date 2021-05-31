Названы заболевания, передающиеся через поцелуи

Фото: pixabay.com

Клинический сексолог Виталия Курач перечислила инфекционные заболевания, которые могут передаваться через поцелуй.

Так, по ее словам, распространенным заболеванием, передающимся таким образом, является сифилис. Возбудитель болезни попадает в организм человека при контакте язвочки со слизистой.

Специалист отметила, что при нежностях с малознакомым человеком следует обратить внимание, нет ли у него признаков герпеса, так как им также легко можно заразиться через поцелуй.

Курач обратила внимание, что существует заболевание, которое на Западе так и называют — болезнь поцелуев. Речь идет о мононуклеозе, который зачастую можно спутать с обычной простудой. Чаще всего он распространен среди подростков.

Кроме того, при поцелуе существует риск подхватить вирус папилломы человека или бактерию helicobacter pylori, которая поражает желудок и приводит к развитию гепатита А, сообщает Пятый канал.

Ранее эксперты назвали восемь продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять в сыром виде.

Читайте также: Доктор Мясников назвал категории людей, которым опасно летать на самолетах