Захарова прокомментировала скандал вокруг слежки США за Меркель

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась насчет скандала вокруг слежки Дании и США за европейскими лидерами.

По ее словам, эти события являются только «верхушкой айсберга».

— Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали, — сказала Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Напомним, 30 мая немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало информацию о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012–2014 годах за несколькими европейскими политиками, в том числе и за канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Швеция потребовала от Дании объяснений из-за слежки за Меркель.

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