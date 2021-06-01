В США предрекли поражение Байдена на встрече с Путиным

Фото: Коллаж: Администрация президента РФ / Whitehouse

Если цель саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве — восстановление «предсказуемости и стабильности» между государствами, то она не имеет смысла. Об этом заявил обозреватель журнала The American Spectator, бывший замминистра обороны США Джед Баббин.

По его мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном и так находятся в стабильном состоянии. Байден мог бы поднять вопрос об инциденте с самолетом Ryanair, но, отметил журналист, он, скорее всего, только вскользь коснется этой темы.

Баббин считает, что американский лидер уступил российскому коллеге еще до саммита — отказался от введенных ранее санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

— Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока — 2», очевидно, не имеет значения для Байдена, — отметил эксперт.

Автор статьи добавил, что на саммите необходимо обсудить вопрос кибербезопасности.

Напомним, Кремль подтвердил, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Швейцарии.

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