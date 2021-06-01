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Американцы осудили вице-президента США Камалу Харрис за пост в соцсети
Фото: whitehouse

Американцы осудили вице-президента США Камалу Харрис за пост в соцсети

Михаил Алимов

В мире

Вице-президент США Камала Харрис 29 мая выложила в своем Twitter-аккаунте пост с фотографией, подписав его фразой «Наслаждайтесь длинными выходными». После этого миллионы американцев обрушились на нее с критикой.

Дополнительный выходной был назначен в честь Дня памяти — праздника, посвященного памяти погибших американцев во всех войнах и вооруженных конфликтах. Сделано это для того, чтобы семьи из всех штатов успели посетить могилы погибших военнослужащих.

Пользователи обвинили вице-президента в неуважении, глупости, лицемерии и кощунстве.

Под постом люди скидывают фотографии плачущих родственников на могилах с аналогичными подписями, фотографии военнослужащих, хоронивших своих сослуживцев. Был комментарий от пользователя с ником @xLorenzoM и с прошлогодним постом Камалы Харрис, где она в этот же день написала слова о чести, памяти и великой жертве, принесенной американскими военными. Пользователи тут же высказали мысль о том, что это было лишь шоу, потому что вице-президентом США тогда был другой человек.

«Ты — ходячий позор администрации, которую ты возглавляешь, нашей Конституции и всех тех, кто умер, защищая ее», — ответил ей известный писатель и ветеран морской пехоты Мэттью Бетли.

Ранее в США предрекли поражение Байдена на встрече с Путиным.

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