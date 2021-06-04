Вирусолог назвал условие для введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Необходимость введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции может возникнуть в том случае, если число заболевших достигнет показателей Индии. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал доктор биологических наук, профессор кафедры «вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 в России не критическая, но «тревожная, и расслабляться рано».

— Вводить принудительную вакцинацию сейчас опасно, — отметил он. — Это, можно сказать, допустимо лишь в том случае, если у нас прирост по количеству заразившихся достигнет показателей Индии.

В то же время специалист отметил, что поголовный отказ от укола может «привести к плачевной статистике».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить новые ограничения по COVID