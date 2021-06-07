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Блинкен не ожидает обострения ситуации в Афганистане после вывода войск США
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Блинкен не ожидает обострения ситуации в Афганистане после вывода войск США

Иван Юминов

В мире

США не ожидают, что вывод войск из Афганистана резко ухудшит ситуацию в стране. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 7 июня.

— Фактически мы не уходим — мы остаемся. Наше посольство остается, наши программы остаются, — рассказал дипломат.

Ситуация в стране может ухудшиться, но не за несколько дней, приводит слова Блинкена радио Sputnik.

Напомним, администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — к 11 сентября.

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Энтони БлинкенАфганистанСША
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