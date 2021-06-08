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Адвокату по делу Михаила Ефремова вынесли предупреждение
Фото: АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокату по делу Михаила Ефремова вынесли предупреждение

Иван Юминов

Общество

Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга назначил предупреждение бывшему адвокату актера Михаила Ефремова Андрею Алешкину. Об этом защитник сообщил во вторник, 8 июня.

— Вынесли предупреждение, (адвокатский — прим. «ВМ») статус сохранил, — рассказал Алешкин.

В конце марта квалификационная комиссия признала нарушения этики и закона об адвокатуре в его действиях. Палата просила лишить адвоката статуса на два года. Среди претензий к нему назывались отсутствие филиала в Москве и сумма оплаты услуг в десять рублей, отмечает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

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