Финансовый аналитик назвал россиянам выгодную альтернативу доллару

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Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал выгодную альтернативу доллару. Он предложил рассмотреть рынок криптовалюты.

Но этот актив не так просто купить и вывести в рубли с большими капиталами, отметил эксперт.

Звездин подчеркнул, что криптовалюты являются больше спекулятивным инструментом и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов.

— Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30 процентов за неделю, а могут на столько же вырасти, — рассказал аналитик в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, если хочется значительно увеличить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты.

Ранее Минфин поддержал переход международных расчетов с доллара на рубль.

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