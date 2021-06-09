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Финансовый аналитик назвал россиянам выгодную альтернативу доллару
Фото: Pixabay

Финансовый аналитик назвал россиянам выгодную альтернативу доллару

Юлия Курганова

Финансы

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал выгодную альтернативу доллару. Он предложил рассмотреть рынок криптовалюты.

Но этот актив не так просто купить и вывести в рубли с большими капиталами, отметил эксперт.

Звездин подчеркнул, что криптовалюты являются больше спекулятивным инструментом и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов.

— Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30 процентов за неделю, а могут на столько же вырасти, — рассказал аналитик в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, если хочется значительно увеличить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты.

Ранее Минфин поддержал переход международных расчетов с доллара на рубль.

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