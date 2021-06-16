«Искусство толерантности»: Слуцкий оценил международную ситуацию вокруг России

Фото: Проект «Личные связи» Юрия Костина

Глава Комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о причинах непростых отношений с Соединенными Штатами, позиции России по украинскому вопросу, санкциях, борьбе с пандемией и многом другом.

Большое интервью с ним вышло в проекте «Личные связи» на авторском YouTube-канале медиаменеджера, журналиста и писателя Юрия Костина. Парламентарий высказал свое мнение по поводу международной ситуации, сложившейся вокруг нашей страны, антироссийских санкциях и так далее.

Фото: Проект «Личные связи» Юрия Костина

Так, Леонид Слуцкий уверен, что ХХI век должен быть эпохой парламентской дипломатии, поэтому задача российских политиков состоит в том, чтобы не поддаваться на провокации и продолжать работу в международных структурах, несмотря на все возможные сложности.

— Политика в некотором роде является искусством толерантности и терпения. И, хотя наши оппоненты на международных площадках, увы, не всегда ведут себя толерантно, особенно если вопрос касается России, однако нам важно помнить, что мы являемся представителями великой державы, — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Политик уверен в том, что мирный и безопасный путь развития для нашей цивилизации может проходить лишь через многополярный мир, где главная роль отведена Организации Объединенных Наций. При этом он добавил, что неверным путем для России станет однополярный миропорядок с единственным полюсом силы и влияния. Только стабильный и безопасный многополярный мир способен обеспечить интересы разных стран и народов, при неукоснительном выполнении решений ООН.

С полной версией интервью можно ознакомиться на авторском YouTube-канале Юрия Костина.