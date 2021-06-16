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Итоги саммита России и США
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Итоги саммита России и США

Полина Долганова

Политика

Саммит России и США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялся в Женеве на вилле Ла Гранж в среду, 16 июня.

Российский лидер прибыл на место проведения саммита первым. Перед входом на виллу его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Коллеги пожали друг другу руки, стоя обменялись несколькими фразами и сделали совместное фото.

Через несколько минут в Ла Гранж приехал президент США Джо Байден. Он также поприветствовал Путина рукопожатием. Лидеры вместе попозировали для журналистов несколько секунд и зашли внутрь. В первые минуты встречи глава РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу провести эти переговоры. На это Байден ответил, что встреча лицом к лицу является полезной.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались за закрытыми дверями в узком составе. Перед началом встречи американский лидер заявил, что Америка и Россия пытаются определиться, где у них есть вопросы, представляющие взаимный интерес. Путин в свою очередь отметил, что в отношениях стран есть много вопросов.

Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе первой беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской.

Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что встреча, судя по имеющимся кадрам, прошла хорошо. Тот факт, что она длилась около двух часов, говорит о том, что лидерам стран было что обсудить. Он назвал это позитивным признаком. Судя по видеоряду, вышедшие со встречи президенты остались ею довольны.

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе продлились 1,5 часа. Встреча состояла лишь из одной сессии.

Кроме главы МИД Сергея Лаврова, российскую делегацию на расширенной двусторонней встрече представляли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель главы государства по Сирии Александр Лаврентьев.

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