«Не самый фееричный выигрыш»: эксперт оценил игру россиян в матче Евро-2020 со сборной Финляндии

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Несмотря на победу, российским футболистам в игре против Финляндии не хватило слаженности. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал футбольный эксперт Алексей Игонин.

По словам Игонина, несмотря на победу команды главного тренера России по футболу Станислава Черчесова, игра россиян оставила неоднозначное впечатление.

— Наши обыграли финнов со счетом 1:0 во втором туре группового этапа — в группе В. Мы показали хорошую и самоотверженную игру. Но, несмотря на победу, именно желания смести противника мы у россиян не увидели. Хоть этот матч был для России и важным, и ответственным для продолжения борьбы на чемпионате Европы, — сказал он.

Эксперт также отметил, что нашим игрокам не хватило «общей и более слаженной игры»:

— В конце первого тайма удалось забить победный мяч. Да, пусть это был не самый фееричный выигрыш. Но в целом россияне, особенно во втором тайме, не стали зажиматься или «сушить» игру.

При этом эксперт отметил, что одержать победу над датчанами будет не так просто, как над финнами.

Матч второго тура группы В против сборной Финляндии проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол в ворота соперников на 45-й минуте оформил Алексей Миранчук.

Сейчас в активе России три очка. Такое же количество баллов набрали сборные Бельгии и Финляндии. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с датчанами 21 июня в Копенгагене.