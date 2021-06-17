Губерниев ответил на шутку Урганта о своем стиле

Фото: Youtube /Василий Конов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта, который в своей программе прокомментировал скандал с певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ».

— Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту, — пошутил шоумен на Первом канале.

Видео: Первый канал

— Ваня, не заливай! И стилист хороший и пиджак! — ответил журналист на шутку Урганта в своем Telegram-канале, сопроводив пост смеющимся смайликом.

Напомним, ранее Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире канала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона, после чего он извинился перед певицей. Телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, заявил, что у Бузовой мания величия и она должна вымаливать прощение у россиян.