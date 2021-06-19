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Число погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до девяти человек
Фото: moscow-live

Число погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до девяти человек

Полина Долганова

Происшествия

Количество погибших в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

По его словам, в результате случившегося погибли два члена экипажа и семь парашютистов из 17 находившихся на борту. Ранее поступала информация о гибели двух инструкторов-парашютистов и двух пилотов.

Шемонахов отметил, что самолет был исправен и совершал четвертый по счету вылет за день. Кроме того, пилотом Л-410 был опытный специалист. На высоте 30-40 метров у самолета отказал правый двигатель. В попытках развернуться и сесть на аэродром летчик «перегазовал» и у самолета сгорел левый двигатель.

— Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись, — уточнил руководитель ДОСААФ в разговоре с ТАСС.

Отмечается, что все полеты на аэродроме Танай временно прекращены.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса рассказали, что в настоящее время врачи оказывают медицинскую помощь 15 пострадавшим, 11 из которых получили легкие травмы.

Ранее стало известно, что самолет Л-410 в субботу, 19 июня, совершил жесткую посадку в районе села Журавлева в Промышленновском районе. На место случившегося вылетел спасательный вертолет. Специалисты продолжают вести поисково-спасательные работы.

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