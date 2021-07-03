«МакSим умрет»: журналист Красовский заявил о большой вероятности смерти певицы

Фото: ток-шоу «Мой герой»

Певица МакSим почти две недели находится в больнице в искусственной коме. Артистке посвятили выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где историю знаменитости обсудили наряду с вопросами, связанными с вакцинацией. Одним из гостей передачи стал журналист Антон Красовский. Он сделал жестокое заявление.

— Давайте будем честны: я прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2 процентов. То есть с вероятностью в 98 процентов певица МакSим умрет, — сказал журналист.

Многих возмутило такое высказывание Красовского. Другие гости программы отметили, что у него нет медицинского образования, которое позволило бы ему делать подобные выводы.

Напомним, певица МакSим 15 июня попала в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился ее пиар-менеджер.

25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская. Также она опровергла информацию о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Ранее стало известно, что друг и клипмейкер певицы Максим Шатров скончался в 42 года от коронавируса.