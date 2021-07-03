Полиция проверит сообщение о вооруженном мужчине в Подмосковье

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Полиция проводит проверку после сообщения о вооруженном мужчине, которого заметили в подмосковной деревне Новосельцево. Об этом рассказали в субботу, 3 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Анонимное сообщение поступило в полицию в пятницу, 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов выехали на указанное место в деревне Новосельцево, однако не обнаружили вооруженного мужчину.

По предварительным данным, мужчина мог быть одет в камуфляжную форму, при себе у него был противогаз. По факту произошедшего организована проверка, пишет ТАСС.