Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция проверит сообщение о вооруженном мужчине в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия
Полиция проверит сообщение о вооруженном мужчине в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Полиция проводит проверку после сообщения о вооруженном мужчине, которого заметили в подмосковной деревне Новосельцево. Об этом рассказали в субботу, 3 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Анонимное сообщение поступило в полицию в пятницу, 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов выехали на указанное место в деревне Новосельцево, однако не обнаружили вооруженного мужчину.

По предварительным данным, мужчина мог быть одет в камуфляжную форму, при себе у него был противогаз. По факту произошедшего организована проверка, пишет ТАСС.

Читайте также:
полицияоружиеПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте