Врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья

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Медики рассказали о пользе шоколада. В этом лакомстве содержится много веществ, которые благотворно влияют на состояние здоровья. Прежде всего, в нем есть гормоны, которые отвечают за настроение — эндорфин, серотонин и допамин.

— Шоколад может взаимодействовать с некоторыми системами нейромедиаторов, такими как дофамин, серотонин и эндорфин (содержащиеся в какао и шоколаде), которые способствуют регулированию аппетита и улучшению настроения, — сказано в исследовании.

По словам специалистов, какао-порошок полезен для сердца. В нем содержатся флаванолы. Это растительные соединения, которые улучшают кровообращение в сердце, снижают давление и воспаление и уменьшают уровень холестерина.

Также шоколад усиливает мозговую активность, благодаря кофеину и теобромину.

Кроме того, потребление этого продукта значительно снижает риск появления болезни Альцгеймера. Флаванолы защищают от окислительного стресса и других повреждений клеток, сохраняя когнитивные способности человека с возрастом, сообщает издание The Sun.

Однако врачи рекомендуют с вниманием подходить к выбору шоколада: чем меньше в плитке сахара, тем ниже вероятность резкого ухудшения самочувствия после падения уровня сахара в крови.

Ранее были названы десять продуктов, улучшающих работу сердечно-сосудистой системы. Шоколад, томаты и апельсины вошли в этот список.