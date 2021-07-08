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Расшифрована запись переговоров между пилотом и диспетчером перед крушением Ан-26

Анастасия Волоснова

Общество
Расшифрована запись переговоров между пилотом и диспетчером перед крушением Ан-26
Фото: Скриншот с видео МЧС России

Специалисты смогли расшифровать последние слова пилотов самолета Ан-26, упавшего на Камчатке. Катастрофа произошла во вторник, 6 июля.

Разговор между диспетчером и командиром Ан-26 проходил в штатном режиме, пилот не уведомлял о внеплановых ситуациях. Во время полета диспетчер рекомендовала экипажу «не снижаться в море». Командир воздушного судна ответил на совет диспетчера согласием.

Позже диспетчер предупредила пилота о возможном полете птиц по курсу самолета, и экипаж приготовился к посадке. Через некоторое время специалист обратилась к командиру самолета с вопросом о планируемом времени приземления, однако связь с воздушным судном пропала, пишет ФАН.

Напомним, самолет Ан-26 разбился 6 июля. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Перед заходом на посадку экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. На 7 июля обнаружены 19 погибших.

Причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке вместо штатной, установленной на Ан-26. Попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность.

В настояще время на месте трагедии продолжают работать специалисты. Водолазы обследуют дно территории, прилегающей к месту катастрофы. В поисковых работах задействовано 67 человек и 11 единиц техники.

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