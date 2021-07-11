Названы способы добиться ровного загара на ногах

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Во время летнего сезона хочется иметь красивый и ровный загар. Однако не всегда это получается. Например, ноги обычно более бледные и загорают частями. Эксперты рассказали, как достичь идеального загара.

Для начала следует разобраться, почему эти части тела меньше притягивают солнце, чем остальные. В составе кожного покрова ног мало пигмента меланина — вещества, которое отвечает в организме за взаимодействие с ультрафиолетовым излучением от солнца. Из-за этого кожа на ногах загорает неравномерно и дольше остается бледной. Помимо этого, она плотная и устойчивая к перепадам температур, поэтому без помощи очень сложно добиться ее желаемого и красивого цвета. К тому же во время отдыха у водоемов именно ноги чаще всего оказываются в воде, не пропускающей солнечное воздействие.

Чтобы разогнать кровь и получить желаемый загар, можно расположиться под солнечными лучами так, чтобы пятки были выше уровня головы. Перед походом на пляж можно сделать пилинг — тогда отмершие чешуйки кожи не будут мешать загару. Чтобы он был одинаковым по всему телу можно спрятать все, кроме ног, под зонтик. Отличными помощниками также станут различные кремы и масла для загара.

Главное здесь — не переусердствовать, потому что солнечные лучи могут вызвать и онкологические заболевания. От солнечных ожогов и тепловых ударов тоже можно пострадать. Поэтому лучше не проводить всего несколько, но полных дней под солнцем. Лучше походить на пляж подольше, но на меньшее время. Важно и не приходить в слишком жаркий период, носить головные уборы и стараться не загорать топлес, этого не рекомендуют онкологи. Во время походов на пляж стоит не забывать об обезвоживании и пить много воды, отмечает Пятый канал.

Ранее врач перечислила лекарства, повышающие чувствительность кожи к солнцу. По ее мнению, загореть можно даже в нежаркую погоду, поскольку загар зависит от ультрафиолетовых лучей, испускаемых солнцем.