Показы фестиваля «Французские каникулы» пройдут в «Музеоне»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 14 по 28 июля приглашает зрителей в парк «Музеон». Здесь пройдут показы фестиваля «Французские каникулы», программа которого подготовлена кинотеатром «Пионер» и Французским институтом при посольстве Франции в России.

Старт показам даст романтическая фантазия «Влюбленный Ван Гог» — про искусство, любовь и путешествие во времени.

«Тайна Сен-Тропе» рассказывает о незадачливом детективе, пытающемся расследовать убийство среди богачей-курортников. В мелодраме «Стейк от кутюр» редактор модного журнала пытается справиться с семейным бизнесом — мясной лавкой.

Комедия для всей семьи «Махнемся телами» рассказывает, как достичь взаимопонимания с самыми несносными родственниками. В драме «Марго» главная героиня в исполнении Эммануэль Беар после смерти мужа пытается найти причину для того, чтобы жить.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте «Москино».