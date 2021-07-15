СМИ: Число жертв наводнения в Германии возросло до 42

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Число погибших из-за наводнения в Германии увеличилось до 42. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы и спасательные службы.

Полиция Кельна отмечает, что не менее 15 человек погибли в районе города Ойскирхен. Тела двух жертв были найдены в Кельне и еще трех — в Райнбахе. 18 человек погибли в районе Арвайлер, по одной жертве насчитывается в Золингене и районе Унна. По одному человеку также погибли в городах Альтена и Вердоль. От 50 до 70 человек числятся как пропавшие без вести.

Потоки воды уничтожили несколько мостов в городе Хаген. В офисе Христианско-демократического союза (ХДС) Германии в результате стихии отключился интернет и перестала работать электронная почта. Сайт союза не работает из-за непогоды до сих пор.

Ливни продолжаются в Германии с понедельника, 12 июля. В результате осадков в районах Германии началось наводнение, из берегов вышли притоки реки Рейн. С наибольшими последствиями столкнулись Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, передает ТАСС.