Адвокат предрек виновнице смертельного ДТП с тремя детьми до 15 лет тюрьмы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Участнице ДТП на улице Авиаторов в Москве Валерии Башкировой может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

Он считает, что суду удастся доказать вину студентки, и тогда ее ждет суровое наказание.

— Если она была пьяна и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы, — сообщил Радько в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Адвокат отметил, что обстоятельства аварии довольно просты, так как автомобиль на параллельной полосе, в отличие от машины Башкировой, совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов.

При этом Радько назвал заключение девушки под домашний арест справедливым, потому что у нее не будет возможности скрыться от пристального наблюдения.

Родственник Башкировой рассказал о ее состоянии. Девушку мучают кошмары и она ничего не ест.

Никулинский районный суд города Москвы в субботу, 17 июля, посадил под домашний арест Валерию Башкирову. Прокуратура требует изменить меру пресечения для нее.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.

Сейчас студентка РАНХиГС находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон.

Девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.