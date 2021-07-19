Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Адвокат предрек виновнице смертельного ДТП с тремя детьми до 15 лет тюрьмы

Юлия Курганова

Происшествия
Адвокат предрек виновнице смертельного ДТП с тремя детьми до 15 лет тюрьмы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Участнице ДТП на улице Авиаторов в Москве Валерии Башкировой может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

Он считает, что суду удастся доказать вину студентки, и тогда ее ждет суровое наказание.

— Если она была пьяна и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы, — сообщил Радько в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Адвокат отметил, что обстоятельства аварии довольно просты, так как автомобиль на параллельной полосе, в отличие от машины Башкировой, совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов.

При этом Радько назвал заключение девушки под домашний арест справедливым, потому что у нее не будет возможности скрыться от пристального наблюдения.

Родственник Башкировой рассказал о ее состоянии. Девушку мучают кошмары и она ничего не ест.

Никулинский районный суд города Москвы в субботу, 17 июля, посадил под домашний арест Валерию Башкирову. Прокуратура требует изменить меру пресечения для нее.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя Валерия Башкирова — студентка факультета журналистики РАНХиГС.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.

Сейчас студентка РАНХиГС находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон.

Девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Читайте также:
наказаниеМоскваадвокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте