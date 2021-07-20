Депутат бундестага рассказал о компромиссе Германии и США по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Компромиссом Германии и США по «Северному потоку — 2» может стать закупка американского сжиженного газа (СПГ), но интересы Берлина при этом не учитываются. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

По его словам, СПГ нужен Германии при дефиците энергетической корзины в стране. Однако американский сжиженный газ стоит дороже российского трубопроводного газа, считает Гердт.

— Возможно, предметом торга будут и интересы Украины в известной степени. Рад, что переговоры идут и что компромисс будет достигнут. И санкции будут сняты — это хороший поворот событий, не лучший, но политика — это искусство возможного, — пояснил политик.

Он отметил, что интересы ФРГ в вопросе энергообеспечения превратились в «разменную монету между Америкой и Россией». Герд подчеркнул, что американская сторона уделяет мало внимания интересам Германии, пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден 16 июля во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель признал, что у них есть разногласия по «Северному потоку — 2». Однако 19 июля СМИ сообщили о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.