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Помещение в Доме фарфора на Мясницкой улице выставили на продажу

Анастасия Колоскова

Город
Помещение в Доме фарфора на Мясницкой улице выставили на продажу
Фото: Олег Фочкин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лучников переулок, 7/4с9АКарта всех событий

Нежилое помещение площадью около 223 квадратных метров в здании торгового дома товарищества М. С. Кузнецова в Москве выставили на городские торги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичам здание известно как Дом с Меркуриями или Дом фарфора. Оно считается объектом культурного наследия федерального значения и располагается по адресу улица Мясницкая, дом 8/2, строение 1.

— С начала года город реализовал на торгах два нежилых помещения общей площадью около 400 квадратных метров в зданиях, имеющих охранный статус. Сейчас инвесторам предлагается помещение площадью 223,5 квадратного метра на первом этаже знаменитого Дома с Меркуриями конца XIX — начала XX века на Мясницкой улице. Объект имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин или кафе, — сказал Владимир Ефимов.

Начальная стоимость помещения составляет почти 55,5 миллиона рублей (примерно 243,7 тысячи рублей за «квадрат»). Аукцион пройдет 17 августа, подать заявку на него можно до 6 августа.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, у помещения есть отдельный вход. Также в нем имеются все необходимые коммуникации. Он уточнил, что все проводимые в здании работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.

— Всего с начала года город реализовал на торгах 117 нежилых помещений в центре Москвы, средняя конкуренция составила 4,3 участника на лот, — добавил он.

Дом спроектировал известный московский архитектор Федор Шехтель. Здание строилось в 1899 — 1901 годах для владельца одного из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств в России конца XIX — начала XX века Матвея Кузнецова. Он и открыл на первом этаже прославившийся Дом фарфора. Здесь продавались фарфоровые изделия, а также проводились выставки художников. Здание достраивали дважды. Так, в 1930 году к нему добавили два верхних этажа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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