Спрос на кондиционеры достиг максимума за последние десять лет этим летом

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Спрос на кондиционеры среди жителей России летом этого года достиг максимального значения за последние десять лет. Эксперты попытались разобраться,что ожидает рынок систем охлаждения после пандемии коронавируса.

Рекордный показатель спроса на кондиционеры и вентиляторы за июнь-июль зафиксировали аналитики. По их оценкам, он поднялся до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2011 году.

Объем денег, затраченных гражданами на приобретение систем охлаждения помещений, за первую половину летнего сезона составил пять миллиардов рублей. Это значение выше даже общего объема продаж на рынке кондиционеров за первую половину прошлого года.

В полтора раза по сравнению с данными за 2020 год выросло и общее число устройств кондиционирования, купленных россиянами в указанный период. При этом уточняется, что срединедельные показатели мая-июня были увеличены в пять-шесть раз. Не меньшим был интерес к вентиляторам, продажи которых этим летом в два раза превысили результаты 2020 года.

По мнению аналитиков, основную часть данного рынка – около 95 процентов – занимают системы, которые состоят из двух частей. Одна из них находится в помещении, а вторая устанавливается снаружи, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем, специалисты выяснили, как работают мобильные системы кондиционирования. Такие кондиционеры еще называют напольными. Они хорошо подходят помещений, в которых нет возможности проводить монтаж традиционных сплит-систем.

Наиболее распространенный мобильный кондиционер представляет собой моноблок. Его вес, как правило, не выше 40 килограммов. От корпуса этого устройства отходят воздуховоды. В некоторых моделях их нет. В таких случаях кондиционер действует по принципу увлажнителя, очистителя и нагревателя воздуха. Во время эксплуатации данного агрегата обязательно нужно открывать окно.

Внутри корпуса находятся конденсатор, компрессор, фильтр и испаритель. Обычно в дополнение к этой сплит-системе устанавливаются напольные колесики и ручки по бокам корпуса, отмечает ФАН.