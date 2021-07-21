Юрист назвал способ заставить арендодателя установить кондиционер

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Жильцы имеют право требовать с арендодателя установку кондиционера. О том, как грамотно это сделать, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, эксперт сослался на требования ГОСТ, согласно которым допустимая температура в квартирах должна варьироваться от плюс 20 до плюс 28 градусов в теплый период.

Другой норматив закреплен в СанПиН. В нем говорится, что оптимальная температура в жилом помещении составляет от 22 до 25 градусов тепла, а допустимая — вышеупомянутые 20–28.

Юрист уточнил, что съемщик квартиры имеет полное право обратиться к хозяину жилплощади с требованием обеспечить в квартире комфортные условия проживания.

Соловьев подытожил, что если арендодатель откажется предоставлять кондиционер, съемщик имеет право запросить скидку на аренду жилья в размере 50 процентов на период жары, пишет агентство Прайм.

Спрос на кондиционеры у жителей России текущим летом достиг максимального значения с 2011 года. По данным аналитиков, с начала летнего сезона россияне потратили на кондиционеры пять миллиардов рублей. Это больше, чем за всю первую половину прошлого года. Основную часть рынка кондиционеров, около 95 процентов, занимают системы, которые состоят из двух частей. Одна из них находится в помещении, а вторая устанавливается снаружи, пишет «Экономика сегодня».