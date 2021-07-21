Меркель обсудила по телефону с Путиным «Северный поток — 2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого лидеры стран обсудили энергетические вопросы. Об этом в среду, 21 июля, рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, главы государств затронули темы строительства газопровода «Северный поток — 2», а также обсудили транзит газа через Украину, а также реализацию Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

— Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, — уточнила Деммер.

По ее словам, Путин и Меркель также говорили о «двухсторонних вопросах», пишет ТАСС.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, ФРГ обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС в случае если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.