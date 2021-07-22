Антонов заявил о враждебности переговоров США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Тональность договоренности Соединенных Штатов и Германии о «Северном потоке — 2» была враждебной. Об этом написал в четверг, 22 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов на странице российского дипведомства в Facebook.

Он отметил, что эти настроения противоречат духу переговоров на российско-американском саммите в Швейцарии в июне этого года.

— Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве, — заявил дипломат на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.

Накануне стало известно, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза против России, если Москва будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран.

Накануне СМИ узнали детали соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2». По данным агентства, меры против Москвы могут включать в себя санкции в отношении энергетического экспорта. Обе страны планируют увеличить инвестиции в «зеленый фонд» Киева до миллиарда долларов, чтобы помочь переходу страны на более экологичную энергию. ФРГ собирается назначить спецпосланника для поддержки энергопроектов с Украиной.

Россия много раз призывала прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, потому что это коммерческий проект, он выгоден как РФ, так и Евросоюзу.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.