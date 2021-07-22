Песков оценил сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Россия не использовала энергетические ресурсы как инструмент политического давления, некоторые положения сделки США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» вызывают вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в четверг, 22 июля.

— Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, — рассказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона всегда была гарантом энергобезопасности и не занималась вредоносными действиями. Москва готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, но Россия даже не упоминается в соглашении — по-русски это звучит так: «без меня меня женили», добавил пресс-секретарь президента.

Киеву необходимо обеспечить экономически приемлемые условия для продолжения транзита, приводит слова Пескова РИА Новости.

21 июля сообщалось, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, ряд стран Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.