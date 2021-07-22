«Игра не завершилась»: Украина пригрозила России реваншем по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Соглашение между США и Германии по «Северному потоку — 2» не остановит борьбу Украины против российского газопровода. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, договоренность ФРГ и США не стала «концом истории». Кулеба подчеркнул, что украинская сторона имеет множество вопросов по имплементации заключенного соглашения.

— Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину, — приводит РИА Новости слова Кулебы.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, ФРГ обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС в случае если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сделку Германии и США по строительству газопровода «Северный поток — 2» хорошим шагом вперед. Она отметила, что, несмотря на положительный эффект нынешнего соглашения, сделка, касающаяся трубопровода, не устраняет расхождений в позициях Германии и США.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.