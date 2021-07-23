Пушков назвал Украину нахлебником за ожидание гарантий при запуске «Северного потока —2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Ожидания официального Киева получить гарантии при запуске газопровода «Северный поток — 2» является «позицией нахлебника». Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он ответил на комментарий украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что соглашение США и ФРГ по проекту не дает никаких гарантий Украине на тот случае, если строительство будет завершено.

— Типичная позиция нахлебника, который сам ни на что не способен, зато требует денег, кредитов и гарантий, которые вообще-то ему никто не обязан давать, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.