В США нашли способ «похоронить» газопровод «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Сенатор Пэт Туми и другие конгрессмены-республиканцы нашли способ «похоронить» договоренность США и Германии относительно российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в пятницу. 23 июля, написал колумнист Bloomberg Эли Лейк.

Четыре года назад в Конгрессе приняли закон, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. Тогда инструмент планировали использовать против непредсказуемого бывшего президента США Дональда Трампа.

Теперь конгрессмены хотят использовать закон против действующего американского президента Джо Байдена, говорится в статье. Республиканцы считают, что инструмент поможет «похоронить» сделку ФРГ и США по «Северному потоку — 2», остановив строительство газопровода.

Сенаторы предполагают, что администрация президента США будет вынуждена соблюдать данный закон, рассматривая компанию Nord Stream 2 AG, оператора газопровода, в качестве такого «противника». После чего можно будет ввести новые санкции.

— Пока неясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа. Человек, который одержал победу над ним в 2020 году, теперь отказывается от самой жесткой линии в отношении Москвы, — заключил Лейк.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, ФРГ обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС в случае, если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сделку Германии и США по строительству газопровода «Северный поток — 2» хорошим шагом вперед. Она отметила, что, несмотря на положительный эффект нынешнего соглашения, сделка, касающаяся трубопровода, не устраняет расхождений в позициях Германии и США.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.