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Для сохранения стабильности газотранспортной системы (ГТС) страны, Украине необходимо стать «газовым хабом» Евросоюза (ЕС) после достройки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в субботу, 24 июля.

— Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, (поставляя — прим. «ВМ») турецкий газ, к примеру, из Ирана и Азербайджана или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара, — рассказал парламентарий.

Киеву в решении данной проблемы «вообще ничего не мешает», приводит слова Камельчука РИА Новости со ссылкой на телеканал «Наш».

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.