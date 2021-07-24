«Никто не предлагал покупать газ»: Газпром ответил на заявление «Нафтогаза»

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В субботу, 24 июля, глава Газпрома Алексей Миллер прокомментировал заявление председателя правления «Нафтогаза» Юрия Витренко, в котором говорилось о навязывании Киеву «завышенных цен» на топливо.

— Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий <...> Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким, — приводит слова Миллера РИА Новости.

В релизе сообщается, что, отмечая возможность увеличения транзита газа через Украину, Миллер подразумевал транспортировку топлива «с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам», поэтому Газпром беспокоит вопрос декарбонизации (снижение выбросов углекислого газа – прим. «ВМ») экономики ЕС.

22 июля энергетическая компания «Газпром» допустила возможность увеличения объема транзита газа через Украину выше настоящих обязательств после того, как срок договора на прокачку газа в 2024 году завершится. Кроме того, глава Газпрома оценил «Северный поток — 2» как экономический проект, целью которого являются обеспечение стабильности и надежности и диверсификация поставок газа на европейский рынок.

21 июля сообщалось, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.