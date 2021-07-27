В Кремле выразили непонимание негативного отношения Польши к «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Кремле не понимают, почему Варшава негативно относится к проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 27 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту, — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, газопровод поможет значительным образом обеспечить Европу энергобезопасностью.

Представитель Кремля также отметил, что строительство трубопровода близится к своему завершению.

В понедельник, 26 июля, заместитель главы МИД Польши заявил, что Варшава несколько лет пыталась препятствовать реализации проекта, так как «Северный поток — 2» невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, ФРГ обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС в случае, если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.