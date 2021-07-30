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Прокурор запросил четыре года колонии для блогера Джаборова за розыгрыш с COVID-19 в метро

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Происшествия
Прокурор запросил четыре года колонии для блогера Джаборова за розыгрыш с COVID-19 в метро
Фото: пресс-служба суда

Гособвинитель потребовал приговорить таджикского блогера Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии за розыгрыш с коронавирусом в столичном метро. По делу также проходят граждане России Мелехов и Исаченко. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда в пятницу, 30 июля.

— В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство», и назначить наказание Джаборову К. С. в виде четырех лет лишения свободы, Исаченко А. А. и Мелехову С. Д. в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказал представитель суда.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Оглашение приговора назначено на 2 августа в 12:00, заключили в суде.

Джаборова задержали в феврале 2020 года. По данным следствия, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», он упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция. Молодые люди спровоцировали панику среди пассажиров.

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